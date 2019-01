Sabatini è tornato a Genova: "Sto bene, per ora ho smesso col fumo..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il direttore tecnico della Sampdoria Walter Sabatini è tornato a Genova. Ieri, per la prima volta dopo la crisi respiratoria, il dirigente blucerchiato ha lasciato la sua casa di Roma e s'è trasferito in auto nel capoluogo ligure. "Hanno vinto i medici, per ora con il fumo ho sospeso i rapporti, vediamo - ha detto a 'Il Secolo XIX' -. Sto bene, il peggio è passato, non posso esprimermi in via definitiva ma mi sento bene e sono contento di essere qui, sono stati mesi pesanti sia in ospedale che a casa e di sicuro mi mancava il lavoro sul campo. Di mercato per ora non chiedetemi, avremo modo di parlare nei prossimi giorni".