Sabatini: "Eriksen calciatore sublime. Lazio realtà più importante oggi"

Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del Bologna e del Montréal Impact, parla a 360°. Intervistato da Sky Sport, è partito dalle scelte del club rossoblù sul mercato: "Abbiamo avuto un momento di emergenza in difesa, che credo sia superata. Però il mister ha deciso di non aggiungere nessuno, rimarremo così come siamo. In vista di giugno abbiamo già individuato dei giocatori forti".

Come si vive il calciomercato?

"Ci sono tanti sentimenti contrastanti, per perdere un'operazione basta una telefonata sbagliata. Io l'ho sempre vissuto sul margine del burrone, un minuto prima sei alla follia e poi sei all'esaltazione".

All'Inter è arrivato Eriksen.

"È un giocatore sublime. Ci sono tanti giocatori che lo vedranno tirare, fare l'ultimo passaggio, calciare le punizioni: saranno tutti avvantaggiati, perché avranno un grande esempio".

Ibra ha già cambiato il Milan?

"Un arrivo del genere crea un clima di propositività ed entusiasmo, Ibrahimovic ha saputo portare questo modo di pensare, di approcciare la partita".

In campionato vola la Lazio.

"La ritengo la realtà più importante del calcio italiano, Tare e Lotito sono anni che lavorano a un progetto e lo integrano in modo continuo. Dà spettacolo, ma lo fa da anni, e nei prossimi credo che darà fastidio alle squadre metropolitane".