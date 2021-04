Sabatini: "L'errore Gerson? All'epoca valeva quei soldi". Poi parla delle proprietà americane

"L'errore Gerson? La maglia del Flamengo pesa tanto quanto quella della Fiorentina o della Roma, il giocatore all'epoca li valeva quei soldi che spesi. Poi gli errori sul campo li ammetto, sono feroce con me stesso, ma non sarei carino nel citare i giocatori che ho sbagliato". Parla così a Lady Radio il responsabile dell'area tecnica del Bologna, Walter Sabatini, il quale si sofferma su un breve giudizio sulle proprietà americane nel calcio: "Ne ho avute diverse, e Saputo è una mosca bianca, come essere umano. Moderato nei giudizi e nelle riflessioni, ma anche molto aperto: è un piacere confrontarsi con lui. Ho avuto anche Pallotta, in una situazione turbolenta. Commisso a Firenze si è presentato con molto entusiasmo, ho visto che questo gli è stato fiaccato perché non gli è stato concesso di intervenire sulle strutture. Le proprietà straniere però sono un bene per il nostro calcio, portano capitali e risorse nuove. Mettiamo da parte la nostra supposta superiorità nel calcio e accettiamo il confronto con gli altri. Mi è capitato di sentirmi depositario dei segreti del calcio ma mai lo sono stato e mai lo sarò".