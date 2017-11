Sabatini, la promessa mantenuta adesso è irrealizzabile

© foto di Federico Gaetano

Tra le tante critiche con cui era stato bersagliato Walter Sabatini ai tempi della sua esperienza come direttore sportivo della Roma, una dei piatti forti era rappresentato dall'acquisto di Gerson. Il brasiliano era stato sottratto alla concorrenza dei club più importanti d'Europa con un vero e proprio blitz, ritortosi poi contro l'attuale responsabile tecnico del Gruppo Suning a causa di un adattamento rallentato ai ritmi del nostro calcio che aveva tramutato uno dei talenti più fulgidi del panorama verdeoro in un tormentone da Social Network. La gamma di scelta partiva dalla foto con la maglia numero 10 della Roma scattata ai tempi del corteggiamento dei capitolini, sino alle prese in giro risalenti a dodici mesi fa: ovvero al giorno in cui Spalletti lo schierò da titolare contro la Juventus uscendo dallo scontro diretto con le ossa rotte. Segno che i tempi non erano maturi, ma anche indizio che la qualità era già ben visibile ad un occhio attento. L'esplosione del Franchi ne è stata testimonianza tangibile, dopo i segnali londinesi contro il Chelsea e quelli successivi alla gara in sordina con il Crotone: portato a ridosso della porta avversaria Gerson può essere letale ed ha già dimostrato di sapere come incidere. Ripensando alle parole del suo mentore Sabatini nel giorno del commiato dalla Roma: "Gerson me lo riprendo appena trovo squadra" viene da pensare che non sarà così semplice come aveva immaginato.