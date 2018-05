Sabatini: "Lazio-Inter può essere la svolta per il futuro dei nerazzurri"

Fonte: fcinternews.it

"A Luciano Spalletti ho visto fare grandi cose, l’ho visto dominare uno spogliatoio. Nella storia recente, quando l’Inter è andata in difficoltà, è poi anche sprofondata: averla tenuta incollata all’obiettivo è stato qualcosa di straordinario". Lo ha detto a chiare lettere Walter Sabatini nell'incontro andato in scena ieri a Perugia. "E’ andato a Roma, voleva vincere e lo ha fatto - ha ricordato in riferimento all'ultima giornata di campionato -. Contro la Lazio ad un certo punto l’Inter poteva essere annichilita e invece ha tenuto. Può essere la svolta per il futuro".