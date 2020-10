Sabatini: "Lo scambio Arthur-Pjanic è un mistero: la Juve doveva pensare a De Jong"

Il giornalista Sandro Sabatini, ai microfoni di Mediaset, ha parlato della sconfitta della Juventus di Andrea Pirlo nella sfida dell'Allianz Stadium contro il Barcellona in Champions League: "C'è una Juve con CR7 in campo e una senza CR7 in campo. Quella vista stasera è una Juventus che difficilmente si riesce a definire la squadra degli ultimi anni, quando impressionava. È parsa molto inferiore al Barcellona e questo non è il miglior Barça degli ultimi anni. Lo scambio Arthur-Pjanic è un mistero perché non è stato alla pari, ma c'è stato un conguaglio in favore del Barcellona. Guardando il valore dell'anno scorso dei due calciatori magari era meglio pensare a De Jong per i bianconeri".