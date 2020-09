Sabatini: "McKennie e Miranchuk colpi straordinari. Farei una follia per Aguero"

Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica del Bologna, parla di mercato in un'intervista a La Repubblica: "Senza soldi che mercato è? Depresso. Si fanno solo scambi per le plusvalenze. Qualche grande operazione ci sarà, Milik, Dzeko o Suarez, ma la fascia intermedia non esiste. Due colpi straordinari li ho visti: McKennie alla Juventus e Miranchuk all’Atalanta. Non avessi limiti di budget, per chi farei una pazzia? Agüero. Se sta bene, fa la differenza ovunque.