Anche Walter Sabatini, responsabile area tecnica della Sampdoria, ha parlato delle polemiche nate dall'arbitraggio di Fiorentina-Inter, ai microfoni di Sky: "Io mi fido del VAR. Mi sento molto più tranquillo di prima, quando l'errore si perpetrava e non si poteva tornare indietro. Oggi si può sbagliare l'interpretazione, ma il VAR di per sé dà grande affidabilità a tutti, soprattutto per le più piccole".

Poi succedono cose poco convincenti, come il rigore concesso alla Fiorentina ieri.

"Poi succedono delle cose perché decidono gli uomini, non la macchina. E gli uomini ieri sera non sono stati molto coraggiosi".