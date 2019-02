© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista a SkySport per il dt della Sampdoria Walter Sabatini. Fra i tanti temi toccati quello sul capitano del Doria Fabio Quagliarella e sul tecnico del club Marco Giampaolo: "Quagliarella viene inseguito dai record non il contrario. E' un ragazzo che vive con totale serenità questa sua terza giovinezza. E' un calciatore che gioca sempre per la squadra al di là del gol. E' un leader, silenzioso e burbero, come piace a me. Giampaolo? E' uno scentifico, che non prevede la casualità nel calcio. Quando riuscirà a superare questo suo "limite", gettando il cuore oltre l'ostacolo, potrà fare davvero grandi cose".