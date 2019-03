© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga e interessante intervista a Il Secolo XIX per il responsabile dell'area tecnica della Sampdoria Walter Sabatini. Fra campo e vita privata il dirigente blucerchiato ha analizzato la sua avventura ala corte di Massimo Ferrero: "Ho un grande debito verso la Sampdoria che non so se potrò saldare. Innanzitutto verso la società. Quando il mio corpo ha deciso di ribellarsi e di andarsene un po' fuori dalle balle mai Ferrero mi ha fatto pesare le mie lunghe assenze da Genova. Però il mio orgoglio professionale mi tormenta da sempre e non esserci stato in alcuni momenti mi ha ferito. La stagione della Samp? Le prossime dieci partite saranno un'occasione. I giocatori non conoscono il loro reale valore. Glielo attribuiscono gli altri e si siedono su questo concetto. Il mio gusto mi porta ad avere l'esigenza irrefrenabile di ipotizzare sempre lo sviluppo di un'azione, il passaggio successivo. E ipotizzo scenari sempre da iperuranio, perché l'utopia è sempre dentro di me. Perché stuzzico Giampaolo? Sono stimoli d'affetto. Lo considero ancora un allenatore giovane e da realizzare compiutamente. Nemmeno un allenatore, ma un demiurgo, un forgiatore di idee calcistiche. Il mio futuro? Se Ferrero un giorno mi comunicherà di aver ceduto la società, mi faccio immediatamente da parte. Perché gli acquirenti devono avere il diritto di lavorare con i loro uomini. Lo farò con molto dispiacere, perché la considero un'esperienza incompleta. Altrimenti vorrei rimanere".