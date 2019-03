"Sono morto, ho visto il Paradiso ora voglio tornarci con la Samp". Walter Sabatini, intervistato da Il Secolo XIX torna sulla grande paura: "Mentre ero in coma sono morto. Penso di avere visto il paradiso, sembrava un supermercato"

Il rapporto con le sigarette.

"Non c'è un solo minuto in cui non penso alle sigarette. In camera tengo un pacchetto pieno. La mia vita era scandita dal fumo, ogni sigaretta fumata è stata per me una bellissima sigaretta. Vivere senza è una tragedia, ma ho un obbligo verso chi mi vuole bene".

La malattia.

"Il mio corpo da anni mi mandava segnali clamorosi. Quel sabato dovevo partire per la Cina, se fossi salito su quell’aereo sarei morto. Il venerdì notte tra cortisone in vena e antibiotici mi avevano un po’ stabilizzato. Però l’ultimo ricordo che ho è uno scambio di messaggi con Osti. Poi sono sparito

dalla vita".