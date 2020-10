Sabato Inter-Parma, Conte parlerà in conferenza stampa alle 14 di domani

Domani, alle ore 14, si terrà la conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Inter-Parma, gara valida per la sesta giornata della Serie A 2020/21. L'appuntamento con il tecnico nerazzurro, che risponderà alle domande dei giornalisti collegati su Zoom, andrà in onda in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del club