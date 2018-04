Sacchi: "A Madrid capolavoro di Allegri. Imboccata la strada giusta"

© foto di Federico De Luca

Dopo averlo spesso bacchettato in passato, Arrigo Sacchi riconosce i meriti di Massimiliano Allegri nella grandissima prestazione dei bianconeri al Bernabeu. L'ex CT azzurro ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "La Juve ha realizzato un capolavoro. Coraggiosa, spavalda, con tanta qualità sia di squadra che individuale. Allegri ha indovinato la formazione migliore e ha messo da parte la prudenza, accantonando anche eccessi tattici e difensivismo. La Juventus non ha superato il turno, ma ha imboccato la strada che le darà un futuro internazionale. Dobbiamo credere nei valori, nelle idee, nel lavoro. Penso che l'esibizione juventina sia stata una delle migliori della sua storia. Ha vinto da protagonista e sarà propedeutico a successi futuri. Impariamo a distinguere il modo in cui si vince o si perde". Lo riporta TuttoJuve.