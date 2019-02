"Io ho vinto una Coppa dei Campioni con Ancelotti all’ala sinistra, tutto è possibile"

Nel suo intervento sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi parla così delle possibilità che la Juve ha di rimontare nella sfida di Champions contro l'Atletico: "Alla Juve bisogna dire grazie perché negli ultimi anni ha portato in alto il nostro calcio. Se non ci fosse stata la Juve in Europa, che cosa avremmo fatto? Rimontare l'Atletico è difficile, ma nulla è impossibile. Io ho vinto una Coppa dei Campioni con Ancelotti all’ala sinistra. Vi pare che Carletto sia un’ala sinistra? Eppure lui si è sacrificato per la squadra e ha interpretato alla grande il ruolo".