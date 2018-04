Sacchi: "Il Napoli ha la stessa forza del mio Milan. Conta il gioco"

© foto di Chiara Biondini

Trent'anni fa, il 1 maggio 1988, ebbe inizio la leggenda del suo Milan. Al San Paolo, contro quel Napoli che i rossoneri affronteranno nel prossimo turno di campionato, Arrigo Sacchi ipotecò la conquista dello Scudetto, il primo di una lunga serie di titoli sulla panchina del Diavolo. Intervistato sulle colonne de Il Mattino, l'ex CT azzurro ha parlato soprattutto della squadra di Sarri, un allenatore che lo ricorda per filosofia di gioco e di cui ha grande stima: "Il Napoli può rimontare la Juve. Ma anche se ciò non accadesse, sarebbe lo stesso una stagione straordinaria. Hanno la stessa determinazione e la stessa autostima del mio Milan, una forza che ti dà solo il gioco. Il nostro Paese è culturalmente limitato perché considera solo chi vince. Lo scudetto sarebbe un giusto premio alla bellezza e alla generosità di una squadra che non ha le stesse risorse della Juve. Comunque vada, il Napoli ha già vinto. Sarri ha portato il Napoli nel futuro, non importa se arriverà secondo. Dobbiamo imparare a considerare la bellezza, le emozioni, lo spettacolo. Noi invece siamo convinti che il difensivismo ci dia più certezze del calcio offensivo. Pensiamo al calcio individualmente, ma se si gioca in 11 un motivo ci sarà".