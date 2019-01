Sacchi: "Napoli vive momento migliore del Milan. Fabian mi piace"

© foto di Chiara Biondini

Mancano pochi giorni al doppio confronto tra Milan e Napoli. Arrigo Sacchi, ex tecnico dei rossoneri e mentore dell'attuale mister del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato delle due squadre in un'intervista rilasciata a Il Mattino: "Gattuso sta lottando tra mille fatiche, infortuni, il caso di Higuain che finalmente si è risolto. È giovane, prova a far giocare la squadra con personalità. Ma è evidente che in questo momento gli azzurri sono in un momento migliore. Contro la Lazio è stata la migliore partita del Napoli da quando c'è Ancelotti. Perché tutti hanno dato tutto quello che potevano dare, giocando un calcio coraggioso, aggressivo, facendo un bel pressing. E allora ho scritto un messaggio a Carlo, mi sono complimentato per il carattere e la qualità del gioco espresso dai suoi nonostante le assenze. E quanto è bravo Fabian Ruiz. Ha generosità e altruismo".

Sulla battaglia di Ancelotti dopo l'episodio di razzismo di San Siro: "Fa bene. Ma siamo convinti che si voglia davvero cambiare, che si vuole davvero intervenire? Qui mi pare che tutti facciano finta di nulla, che a furia di chiudere un occhio nessuno veda più tutto il brutto che circonda il calcio. A Madrid, per non aver a che fare con gli ultrà, hanno fatto una cosa semplice: non gli hanno consentito di fare gli abbonamenti. La cosa mi ferisce da italiano".