Sacchi su Rangnick: "Per emergere al Milan deve conoscere gli italiani e il calcio"

vedi letture

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan, ha parlato dei rossoneri in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Nel mio Milan io volevo giocatori umili e funzionali. Quando ho chiesto Ancelotti mi dissero che sarebbe stato un rischio prenderlo a causa delle sue ginocchia, alla fine ho convinto Berlusconi e Maradona una volta mi disse che ero stato capace di far correre veloce anche uno come Carletto. Gli risposi che lui pensava veloce". A proposito di Rangnick invece ha dichiarato: "Ha qualità ma in Italia per emergere bisogna conoscere il calcio e la sua gente". Infine sulla ricetta per far rinascere il club rossonero: "Deve mettere il gioco al centro del progetto. Un club viene prima della squadra e la squadra prima del singolo. Non so se al Milan lo hanno capito visto ciò che è successo con Gazidis e Boban, e perfino con Maldini".