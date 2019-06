Sacchi su Totti: "Ha preferito andarsene che perdere la dignita"

© foto di Chiara Biondini

A margine della presentazione del suo libro Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan nonché ct della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: "La Coppa dei Campioni del 1989? La storia ha messo quella squadra come la migliori di tutti i tempi. E' stato un riconoscimento che fa onore all'Italia ed è una speranza per tutti perché se io sono stato allenatore di quella squadra, con alle spalle una brutta carriera da calciatore, vuol dire che per fare il tecnico ad alto livello non si deve per forza essere un ex calciatore. Anche un signor nessuno può diventare un grande allenatore. Oggi ci sono Mourinho, Zaccheroni e Sarri che non hanno fatto una grande carriera da calciatori ma sono grandi allenatori. Giampaolo al Milan? E' quasi una rivoluzione perché i valori diventano fondamentali per la didattica. Se esiste un mio seguace? Non contano i nomi ma il gioco, di qualità. Si deve esaltare il bel gioco, anche nelle piccole piazze. Totti e l'addio alla Roma? Totti è stato un grande giocatore ma non si è trovato a suo agio nelle vesti di dirigente. Totti è un uomo di grande personalità e ha preferito salutare. Non ha voluto essere un miserabile senza dignità.