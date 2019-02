© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parlando alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi parla così della Juve in vista della sfida di Napoli di domenica sera: "La partita dipenderà molto dalla Juve: questa è una gara che può dare conforto dopo la sconfitta di Madrid, è l’occasione per verificare la condizione fisica e quella mentale. Il miglior tattico che ci sia in circolazione. Un gestore formidabile. Certo, il suo calcio è basato più sulle individualità e sulle qualità dei singoli che sull’armonia della manovra, ma lui è certamente al top. Nessuno come lui sa cogliere l’attimo fuggente, è veloce nel capire il punto debole degli avversari e nel prendere le decisioni giuste per infilzarli".