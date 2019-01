© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La cura Iachini ha prodotto dieci punti in otto gare, arrivati però tutti nelle prime quattro giornate. Poi quattro sconfitte di fila che hanno fatto scattare l'allarme in casa Empoli, con la dirigenza toscana che sta lavorando per assicurare i giusti rinforzi al proprio allenatore.

IN ENTRATA

Continua la caccia a un centrocampista e a un attaccante. Nel mirino c'è Cyril Théréau della Fiorentina ma anche Marko Pajač del Cagliari. Per il fronte offensivo interessa, e non poco, Dawid Kownacki della Sampdoria: l'Empoli, per arrivare al polacco, avrebbe intenzione di sacrificare Miha Zajc offrendolo ai liguri.

IN USCITA

Il Genoa alza l'offerta per Rade Krunic, obiettivo numero uno per il centrocampo del Grifone e così gli uomini mercato di Preziosi alzeranno l'offerta a 7 milioni di euro. L'Empoli, per il momento, non si muove da una richiesta di 10 milioni. Da capire il futuro di Luca Antonelli, richiesto dal Bologna.