S’interrompe il digiuno del Milan: la strigliata di Gattuso è servita

Dopo quaranta giorni di digiuno si è interrotto il periodo nero del Milan, grazie al 2-1 in casa del Bologna firmato Calhanoglu-Bonaventura. Il successo al Dall’Ara è servito a tenere il passo dell’Atalanta, ancora al sesto posto e riprendere a vincere dopo una striscia di sei partite senza ottenere successi. La sfida ai ragazzi di Donadoni non è iniziata benissimo, poi i due squilli improvvisi di Calhanoglu e Bonaventura hanno indirizzato il primo tempo su binari favorevoli ai rossoneri. Nella ripresa il Milan ha colpito due legni, alla ricerca della rete che avrebbe chiuso i giochi, ha sprecato l’impossibile con Cutrone e Suso soli davanti al portiere, poi De Maio ha accorciato le distanze e rimesso tutto in discussione. Nel finale sofferenza e poca lucidità in avanti, ma stavolta non è arrivata la beffa: il Milan ha portato a casa tre punti e ha ripreso a correre in campionato, salendo a quota 57.

E’ servita la strigliata di Gattuso che dopo la brutta figura contro il Benevento ha annullato due giorni di riposo proprio per preparare la trasferta di Bologna. Urla e incitamenti all’interno delle mura di Milanello per spronare un gruppo che ha dato tutto e ha giocato più di tutti in stagione. I problemi non sono svaniti nel nulla, perché gli attaccanti fanno sempre fatica a segnare e a chiudere le partite, ma almeno il Milan ha avuto la volontà di vincerla e interrompere la striscia negativa. L’atteggiamento mentale fa sempre la differenza secondo Gattuso: “Se andiamo a vedere gli ultimi 4-5 anni, ci sono risultati con le piccole dove sono mancati punti. Quando giochi contro le grandi squadre e non fai tirare in porta i campioni, allora penso che è mentalità, di starci con la testa. Non è un caso se negli ultimi anni il Milan ha perso punti con le piccole”.