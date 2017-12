Salah: "Anni splendidi a Firenze e Roma. Spalletti mi ha aiutato molto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mohamed Salah, assoluto protagonista in questo momento in Premier League con la maglia del Liverpool, ha parlato al sito ufficiale dei Reds tornando sulla sua esperienza in Serie A: "Penso di aver cambiato la percezione di me durante le mie esperienze con la Fiorentina e poi con la Roma. A Firenze ho passato bei mesi, è stato un periodo positivo per me e la squadra, ho giocato bene e siamo andati bene sia in Europa League che in Serie A. Prima di andare in Italia avevo una cosa ben chiara in testa: meritavo di giocare. Credevo molto nelle mie qualità e sono andato alla Fiorentina per mostrare a tutti cosa posso fare nel calcio. La Roma non è un posto facile dove giocare, c'è molta pressione. È un club diverso da tutti gli altri. I tifosi sono fantastici e mi hanno sempre dimostrato amore e rispetto. Spalletti? Mi ha aiutato molto, è una persona intelligente. Dopo gli allenamenti gli dicevo di voler migliorare e lui non mi diceva mai di no. Anche se mi vedeva stanco, mi diceva sempre cosa voleva che io facessi e cosa dovessi migliorare. Mi ha insegnato come difendere e aiutare la squadra. Mi ha aiutato anche umanamente".