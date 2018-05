Salah, CR7 e la finale che non assegnerà il Pallone d'Oro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quindici reti Cristiano Ronaldo, dieci Mohamed Salah. Per distacco, i due migliori giocatori di questa Champions League, nonostante questa settimana siano passati entrambi inosservati. La finale di Kiev che andrà in scena tra poco più di tre settimane sarà anche l'occasione per mettere di fronte i due migliori giocatori della competizione.

L'asso portoghese in questa Champions, nonostante una Liga leggermente al di sotto delle precedenti, s'è confermato per distacco il migliore della competizione. La splendida rovesciata all'Allianz Stadium è il miglior spot possibile per un campione che negli ultimi anni, trofei alla mano, s'è confermato il migliore in assoluto.

Di fronte il 26 maggio ci sarà un altro uomo da record, quel Mohamed Salah che è ormai idolo assoluto in Egitto ed è quasi univocamente considerato il miglior giocatore arabo di tutti i tempi.

Talento, rapidità di gioco, visione del gol, ma soprattutto tanta applicazione. Sono i tratti in comune di due giocatori che si contenderanno nell'atto conclusivo della competizione la Champions League, ma non il Pallone d'Oro. Già, perché nell'anno del Mondiale e del ritorno all'antico nelle votazioni per l'assegnazione del più prestigioso premio individuale, quasi certamente sarà il mese in Russia a sancire chi verrà premiato da France Football. Con buona pace di Salah e Cristiano Ronaldo, che se vorranno vincere il Pallone d'Oro avranno il compito di ripetere quanto fatto con la maglia di club anche con quella della Nazionale.