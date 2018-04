Salah letale: 10 gol in Champions, nessuno come lui nella storia dei Reds

© foto di Imago/Image Sport

Momento, anzi stagione d'oro per Mohamed Salah, decisivo anche stasera contro la sua ex squadra ad Anfield. Sono dieci le sue reti durante la Champions League 2017/18, undici se si contano anche i playoff: una media straordinaria che lo porta, ad una partita e mezzo dalla fine delle semifinali e con la possibilità di giocarsi anche la finalissima, ad essere il miglior marcatore della storia del Liverpool in una competizione europea considerando la singola stagione.