Salah-Liverpool, trasferimento record: alla Roma 40mln per non piangere

L'addio eccellente sembrava essere quella di Antonio Rüdiger (24) o Konstantinos Manolas (26), invece la Roma ha cambiato idea e - viste le ricche offerte - ha deciso di sacrificare Mohamed Salah (25) per salvare il bilancio da chiudere il 30 giugno. L'egiziano tornerà così in Premier League, dove in passato ha già giocato (e fatto tanta panchina) al Chelsea. Erano altri tempi, quando l'ex Basilea non era riuscito a ritagliarsi un posto di primo piano a Stamford Bridge, mentre la Fiorentina lo adocchiò nell'ambito del trasferimento che portò Juan Cuadrado a Londra.

Una cessione pesante sotto l'aspetto tecnico, perché Salah - da ieri a Liverpool, dove oggi sosterrà le visite mediche - s'è rivelato prezioso per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti ma avrebbe certamente ben figurato nel 4-3-3 che Eusebio Di Francesco dovrebbe proporre a Trigoria dopo i suoi precedenti a Sassuolo. Un addio reso meno doloroso, però, dagli oltre quaranta milioni di euro che arriveranno nelle casse dei capitolini. In attesa del bonus che potrebbe portare la cifra a 44-45 milioni di euro complessivi, permettendo così alla Roma di chiudere in modo soddisfacente l'attuale esercizio e guardare al futuro con più fiducia. Un trasferimento da record: per la Roma sarà la cessione più remunerativa di sempre, per i reds il colpo in entrata più costoso della propria storia. Sorride Jürgen Klopp, che lo avrà a disposizione già per i playoff di Champions League, ma sorride anche lo stesso Salah che guadagnerà 90mila sterline a settimana (circa 5,5 milioni di euro l'anno).

Adesso, in casa Roma, Monchi è chiamato a regalare perdine importanti al nuovo allenatore dopo aver già preso Hector Moreno (29) per sistemare la retroguardia.