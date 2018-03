Salah raddoppia, M.Savic primo in A. Cies, la top 10 sulle valutazioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Interessante studio del CIES in merito ai calciatori che hanno maggiormente incrementato il loro valore di mercato nella stagione in corso. Al primo posto c'è l'attaccante egiziano Mohamed Salah, ex Roma che sta facendo la differenza in quel di Liverpool. A completare il podio, il portiere del Manchester City Ederson e l'attaccante Leroy Sane.

Tra i calciatori che militano in Serie A al primo posto c'è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Di seguito le prime dieci posizione e il grafico. 1) Salah 2) Ederson 3) Sané 4) Mbappé 5) Gabriel Jesus 6) Joe Gomez 7) Paulinho 8) Davinson Sanchez 9) Milinkovic-Savic 10) Thauvin.