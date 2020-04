Salernitana, sulle orme di Luiz Felipe e Strakosha: tentazione Akpa-Akpro per la Lazio

Dopo Luiz Felipe e Strakosha c'è un altro giocatore della Salernitana che potrebbe spiccare il volo vero la Lazio. Sulle pagine de Il Mattino troviamo alcune battute dell'agente di Jean-Daniel Akpa-Akpro, centrocampista classe '92, capitano della Salernitana: "C'era in programma un incontro con il DS Fabiani, poi l'emergenza Coronavirus ha bloccato tutto. Akpa-Akpro è un giocatore che ha respirato aria di Nazionale, ha vinto la Coppa d'Africa ed ambisce a giocare in serie A, il suo palcoscenico naturale. La storia ha raccontato che Claudio Lotito non si è mai lasciato scappare giocatori bravi. Al momento non c'è una trattativa, ma lo sguardo è anche rivolto ad una prospettiva che intrigherebbe molto. Un accordo più ampio, con l'intervento della Lazio e il contestuale prolungamento di contratto".