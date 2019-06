Salernitana-Venezia, 2-0 all'intervallo nell'andata dei playout

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

È terminato sul 2-0 il primo tempo dell'andata dei playout di Serie B tra Salernitana e Venezia. Campani in vantaggio al 14' con Djuric e raddoppio di Jallow al 25', per un risultato che sarebbe importantissimo per i padroni di casa in vista della sfida di ritorno.