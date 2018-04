Salihamidzic: "Sarri-Bayern, non rispondo. Belotti? E' presto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hasan Salihamidzic, ex calciatore della Juventus e attualmente direttore sportivo del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il ds dei bavaresi ha affrontato diversi argomenti: "Sicuramente conta vincere alla fine. Il Napoli però gioca molto bene, Sarri sta facendo un gran lavoro. Lui al Bayern? Non posso rispondere. Leno? E' un buon portiere, gioca anche in Nazionale, quindi sicuramente sarebbe un acquisto importante. Belotti? Non è ancora tempo per il mercato. Younes? Ho sentito tante storie, so che è un buon giocatore", ha detto.