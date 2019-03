Salisburgo, che numeri nella sua Arena: mai ko da quando c'è Rose

Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo

Un fortino invalicabile. Marco Rose ha preso la guida della prima squadra del Red Bull Salisburgo nell'estate 2017 e da allora i campioni d'Austria non hanno mai perso nella Red Bull Arena.

Stagione 2017-18 - Nelle 18 gare casalinghe di campionato, il Salisburgo ha conquistato 14 vittorie e 4 pareggi. Quarantasei gol fatti e solo 9 subiti dalla squadra di Rose che anche in Coppa e in Europa ha confermato che alla Red Bull Arena è impossibile passare, per tutti. Nei due turni preliminari di Champions conquistò una vittoria e un pareggio. Poi l'autentico capolavoro in Europa League: due vittorie e un pareggio nella fase a gironi, la vittoria ai sedicesimi contro la Real Sociedad, il pareggio col Borussia Dortmund (dopo aver vinto in Germania), i quattro gol rifilati alla Lazio e il successo in semifinale con l'OM, che però ebbe accesso alla finale per un gol realizzato ai supplementari dopo il 2-0 maturato nei primi 90 minuti.

Stagione 2018-19 - La squadra di Rose non è da meno quest'anno. Nove vittorie e due pareggi nelle undici gare di Bundesliga fin qui disputate. Come un anno fa, una vittoria e un pareggio nei turni preliminari di Champions League. E, successivamente, solo vittorie in Europa League. Tre gol rifilati a Celtic e Rosenborg, il successo di misura contro i cugini del Lipsia e il poker rifilato al Club Brugge ai sedicesimi per approdare agli ottavi di finale.

Totale: 36 vittorie e 10 pareggi per il Salisburgo di Rose nella sua Red Bulla Arena.