Fredrik Gulbrandsen, attaccante del Salisburgo, ha parlato al portale austriaco Laola1, in vista della sfida di questa sera contro la Lazio: "È una grande partita, un quarto di finale e sappiamo cosa ci aspetta nella fase a eliminazione diretta. Siamo consapevoli di aver battuto dei top club, ma certamente stasera avremo bisogno di un’altra grande prestazione. La Lazio è un’ottima squadra, sarà entusiasmante. “Ho mostrato quello che posso offrire diverse volte in questa stagione. E, anche se lui è il titolare, ho giocato molte buone partite meritandomi questo minutaggio. Sicuramente è un’occasione per me, ma ogni gara lo è. Immobile pericolo numero 1? Loro giocano con cinque difensori, ma con un atteggiamento non particolarmente difensivo. Si coprono comunque molto bene e poi ovviamente hanno Immobile che è in un grandissimo momento di forma. Dovremo stare attenti, anche il resto del collettivo è forte. Il Dortmund era più forte a livello di singoli, ma la Lazio è in un buon momento così come noi. Siamo pronti".