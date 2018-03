Salisburgo, il calendario: sempre favorita. Tranne che con la Lazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo nella Tipico Bundesliga 2017/2018, il Salisburgo affronterà la Lazio ai quarti di finale di Europa League dopo aver eliminato il Borussia Dortmund a sorpresa agli ottavi. Tra due giorni la sfida contro l'Austria Vienna, settimo (su dieci) in campionato, poi contro la nona. In mezzo, la gara contro il Linz, quinto in campionato per un calendario decisamente agevole per i bibitari d'Austria.

Il calendario del Salisburgo

18.03 Salisburgo-Austria Vienna

31.03 Salisburgo-AC Wolfsberger

05.04 Lazio-Salisburgo

08.04 LASK Linz-Salisburgo

12.04 Salisburgo-Lazio