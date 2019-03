© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino destro del Salisburgo, Stefan Lainer, ha parlato a Il Mattino prima della gara contro il Napoli. L'austriaco è stato a un passo dal vestire l'azzurro nella scorsa sessione. "Abbiamo parlato a lungo con il club azzurro, ma poi non si è concluso l'affare. Per me è stato un onore essere accostato e cercato da una squadra come il Napoli che è un grande club ed è allenata da un grande come Carlo Ancelotti. Ma questo appartiene al passato perché alla fine sono rimasto qui e l'unica cosa che mi interessa è dare il meglio con il Red Bull Salisburgo".