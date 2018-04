Salisburgo-Lazio, 0-0 alla fine del primo tempo: Immobile spreca

Fonte: Dall'inviato alla Red Bull Arena - Salisburgo

Serata di Europa League alla Red Bull Arena, dove Salisburgo e Lazio si giocano l'accesso alle semifinali della competizione. Si riparte dal 4-2 dell'Olimpico in favore dei biancocelesti di Inzaghi. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Marco Rose e Simone Inzaghi.

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Čaleta-Car, Ulmer; Haidara, Schlager, Berisha; Yabo; Chan Hwang, Dabbur. All. Rose.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

CRONACA PRIMO TEMPO - La Lazio inizia il primo tempo con il suo classico 3-5-1-1. Non c'è Felipe Anderson (solo in panchina), in attacco spazio Luis Alberto e Immobile. Centrocampo titolare con Milinkovic-Savic dal 1' assieme a Lucas Leiva, Parolo e Lulic. Luiz Felipe viene preferito a Caceres in difesa, confermatissimo Strakosha tra i pali. E' del Salisburgo però il primo sussulto della gara (4'), con il numero sudcoreano Hwang lanciato verso la porta di Strakosha, bravo a neutralizzare il tiro di prima intenzione dell'attaccante. Due minuti dopo è Luis Alberto ad avere un guizzo, lanciando Lulic fermato però da Lainer. La Lazio fatica a trovare le giuste trame e allora al 14' ci prova Yabo: il cross del numero 7 del Salisburgo attraversa però tutta l'area di rigore senza crerare problemi alla difesa della Lazio. Dopo una fase di confusione, dettata più che altro dall'imprecisione nei passaggi sia da una parte che dall'altra, è la Lazio a riproporsi in avanti, ma il contropiede di Lulic viene vanificato da un errore nel cross verso l'area di rigore avversaria. Sul capovolgimento di fronte – al 27' – Yabo supera un avversario e dalla fascia sinistra fa partire un cross rasoterra: la difesa della Lazio chiude in angolo. Parte centrale della prima frazione di gioco col Salisburgo che si fa preferire alla Lazio: costante la spinta degli austriaci – soprattutto sulla sinistra – che però non trovano il guizzo decisivo (anche per la bravura di Basta in copertura). Al 35' è ancora Yabo a rendersi protagonista (bravo Lucas Leiva in chiusura), mentre al 40 la Lazio si riaffaccia dalle parti di Walke con Immobile che all'interno dell'area di rigore non riesce ad impattare bene il pallone fornito da Milinkovic-Savic. Al 42' l'occasione più clamorosa del primo tempo a firma Lazio: Immobile entra in area di rigore, duetta con Luis Alberto, ma da distanza molto ravvicinata conclude addosso Walke che respinge miracolosamente con la gamba sinistra. Nell'azione successivo, l'ultima del primo tempo, Berisha conclude in diagonale ma il pallone finisce al lato della porta difesa da Berisha. Si va negli spogliatoi sullo 0-0, un risultato che al momento qualifica la Lazio.