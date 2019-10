Salisburgo, Marsch: "Napoli più furbo. Dobbiamo migliorare in difesa"

Napoli più furbo nel gestire il match? Una domanda alla quale ha risposto Jesse Marsch, allenatore del Salisburgo, durante la conferenza stampa post partita: "Forse si può dire così. Loro hanno tanta esperienza in campo, noi siamo molto giovani. Però ci eravamo preparati a questo, anche a livello tattico: volevamo trovare soluzioni, ma in alcuni duelli individuali era abbastanza difficile. Dobbiamo difendere meglio, lo sappiamo: 2 gol subiti col Genk, 4 con il Liverpool. Non basta, a questi livelli".