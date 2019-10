© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ce la fa Kostas Manolas, al suo posto Sebastiano Luperto. Ma le novità più importanti in casa Napoli sono in attacco: fuori Insigne e Milik, dentro Zielinski e Lozano. Queste le formazioni ufficiali della sfida.

Salisburgo (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Mwepu, Junuzovic, Minamino; Haaland, Hwang.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano.