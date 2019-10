Salisburgo-Napoli, i convocati di Ancelotti: out Ghoulam che Mario Rui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 20 i convocati di Carlo Ancelotti in vista della gara di Champions League tra il Napoli e il Salisburgo, in programma per mercoledì in Austria. Assenti Mario Rui e Ghoulam, con il tecnico che dovrà dunque puntare ancora su Di Lorenzo come esterno sinistro in difesa. Queste l'elenco completo:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Malcuit, Luperto, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Younes, Milik.