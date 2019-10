Fonte: inviato a Salisburgo

Maximilian Wöber e Amin Younes. Compagni di squadra all’Ajax, domani avversari in campo. Il difensore del Red Bull Salisburgo ha ricordato il rapporto con l’esterno offensivo del Napoli, che potrebbe dover sfidare domani se Ancelotti gli confermasse fiducia: “Lo conosco bene. Quando io sono arrivato all’Ajax era già lì da un po’ e mi ha aiutato molto nell’inserirmi ad Amsterdam. Per il resto posso dire che è un grandissimo giocatore, ha grande qualità e non sarà certo facile sfidarlo”.

Vi siete già sentiti prima della gara?

“No, di recente non ci siamo sentiti. Però conto di farlo domani, sicuramente ci vedremo e parleremo un po’”.