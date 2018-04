Salisburgo, Ramalho: "Con la Lazio daremo tutto. Dabbur il nostro asso"

Stasera la Lazio scenderà in campo contro il Salisburgo, i biancocelesti ripartono dal 4-2 dell’andata. Gli austriaci vogliono ribaltare questo risultato. Lo testimoniano anche le dichiarazioni di Ramalho, che ha parlato della sfida contro i romani ai microfoni di gianlucadimarzio.com: “Stasera ce la metteremo tutta. La squadra di Inzaghi gioca un bel calcio e segna molto, in attacco è pericolosissima. Dobbiamo giocare attenti e far gol, senza frenesia. Il nostro asso da calare? Munas Dabbur, tecnicamente, è sicuramente uno dei migliori dei nostri. Protegge bene la palla, e può risolverti la partita con una sola giocata. Trova una soluzione anche dove non c’è”. Il brasiliano nella Capitale ci è già passato qualche anno fa in veste di turista: “Insieme a mia moglie! E’ una città in cui si respira storia, dove il passato è conservato alla perfezione. La pasta? La amo. Ma a chi non piace la pasta?”.