Salisburgo, Rose: "Lazio molto forte, noi abbiamo fatto il massimo"

Reduce dalla sconfitta contro la Lazio, l'allenatore del Salisburgo Marco Rose in conferenza stampa è comunque prodigo di complimenti per i suoi: "Non ho perso fiducia dopo la prestazione contro una squadra così forte. Abbiamo fatto il massimo. Abbiamo giocato bene, abbiamo trovato di fronte squadra eccellente. Sottolineo che avremmo potuto prendere meno gol, sono delle debolezze su cui dovremo lavorare in vista del ritorno".