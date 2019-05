Salvezza, Copa America e futuro: De Paul sogna il finale perfetto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre assist in 45 minuti in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita dalla Dacia Arena. Rodrigo De Paul ha dimostrato, ancora una volta, di essere un giocatore di livello superiore, un giocatore che, con tutto il rispetto per l'Udinese, può ambire ai palcoscenici europei.

Al termine della gara vinta con lo SPAL, che ha regalato una bella fetta di salvezza ai friulani, l'argentino è uscito dal campo quasi commosso, salutando i suoi tifosi: "Chissà se tornerò a giocare alla Dacia Arena. Qui sono stato benissimo, parleremo con la società una volta conquistata la salvezza. Ora dobbiamo dare tutto sul campo, poi vedremo", ha detto il numero 10 ai microfoni di Sky nel post partita.

Parole che assomigliano tanto ad un saluto, ma prima per De Paul e per l'Udinese c'è una salvezza da conquistare. Una salvezza che se dovesse arrivare, porterebbe sicuramente la firma dell'argentino: dei 40 punti conquistati dai friulani, 20, esattamente la metà, sono targati De Paul

Il futuro del talento dei bianconeri potrebbe essere ancora in Italia: Inter e Napoli in estate sono pronte a darsi battaglia a suon di milioni per il numero 10 dell'Udinese, che adesso spera nella salvezza dell'Udinese e sogna una chiamata in Nazionale per la Copa America.