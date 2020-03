Salvezza, mercato, voglia d'Europa e un 2020 horribilis. Maran dal sogno Champions all'addio

Dopo un anno e 9 mesi, si sta per concludere l'avventura di Rolando Maran sulla panchina del Cagliari. Nonostante il buon rapporto fra le parti, evidentemente sono sembrate davvero troppe le 11 partite consecutive senza vittoria. Da qui la scelta, sofferta, presa dal presidente Tommaso Giulini e da tutta la dirigenza.

L'arrivo in Sardegna nel giugno del 2018

Reduce dalle guide Rastelli e Diego Lopez nella precedente stagione, il Cagliari nell'estate del 2018 decise di affidarsi all'ex allenatore del Chievo Verona per provare a fare il salto. Ma la prima stagione in Sardegna, la 2018/2019, non fu particolarmente piena di soddisfazioni, con la squadra che chiuse al 15esimo posto a soli 3 punti in più dal terzultimo posto.

Il mercato scintillante e le ambizioni europee

La partenza di Barella è servita. Il Cagliari, con gli oltre 40 milioni di euro incassati dall'Inter, ha ribaltato la propria squadra portando in Sardegna, fra gli altri, Olsen, Pellegrini, Nandez, Rog, Nainggolan e Simeone. E guadagnandosi, inevitabilmente, voti alti a fine sessione.

L'avvio fu tosto, con 2 sconfitte. Poi ecco venir fuori la qualità e le ambizioni internazionali in vista del prossimo anno: 13 risultati utili consecutivi, di cui 8 vittorie, che proiettarono la squadra al quarto posto in classifica davanti a Roma e Atalanta. Era l'8 dicembre e le successive due sconfitte, con Lazio e Udinese, consigliarono la società di tornare ad intervenire sul mercato. E così in inverno ecco gli arrivi di Paloschi e Gaston Pereiro per rendere la rosa più profonda e allungare la lista delle alternative, anche tattiche, a disposizione del tecnico.

Un 2020 da incubo

L'anno nuovo ed il mercato di gennaio, però, non hanno portato novità positive in casa Cagliari. Anzi. Sconfitta, pesante, contro la Juventus e quindi col Milan. Poi tre pareggi, contro Brescia, Inter e Parma, prima del recente tris di ko contro Genoa, Napoli e Roma. A cui è da aggiungere quello in Coppa Italia contro l'Inter. Per un totale, nell'anno nuovo, di 6 sconfitte e 3 pareggi.