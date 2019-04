Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gli strascichi delle polemiche post Milan-Lazio, con particolare riferimento al gesto di Kessie e Bakayoko, continuano ad essere argomento caldo. E sulla questione, tramite Radio Radio, è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini: "Io non sono un tifoso, sono un ultras. Quella scena non mi è piaciuta. Non si esibiscono le maglie degli avversari sotto la curva. E io sono l'ultimo che puo' dare lezioni...".