Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, presente in queste ore a Pesaro, ha parlato riguardo ai fatti successi ieri vicino a San Siro. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "Non si può morire per andare a veder una partita di pallone. Il calcio deve essere diveritimento e non violenza".