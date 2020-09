Salvini risponde a Conte: "MotoGP aperta al pubblico, perché non gli stadi?"

"Non sono d'accordo sulla chiusura degli stadi". Ospite di Radio Punto Nuovo, il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, risponde così alla chiusura del premier Conte: "Non è una questione politica. Lo sport è passione, le partite di pallone, tennis, basket, pallavolo senza pubblico non mi paiono sport. commentando la ripartenza del campionato di calcio a porte chiuse. Ricordo a Conte, giusto per non farne una questione di partito, che nella Emilia Romagna governata dal Pd per il Gp di moto a Misano hanno autorizzato l'ingresso di 10.000 persone a gara in maniera oculata. Se gli stadi di Roma, Milano, Napoli che ne contengono 50-60.000 fanno entrare diecimila i tifosi va bene, direi".