Salvini su Balotelli: "In passato poco umile. Spero che mi stupisca"

© foto di Antonio Vitiello

Il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, ha parlato di Mario Balotelli ai microfoni di Rtl 102.5: "Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde. Spero che l'allenatore sceglierà il capitano non per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che gioca bene. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati non mi è sembrata una persona umile in grado di mettere d'accordo tutti".