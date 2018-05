Salvo, anzi no. Iachini scaricato nonostante la A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La salvezza non basta a Giuseppe Iachini perché, dice Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, che "è bravo ma il suo gioco non valorizza Politano e Berardi. Con lui si pestano i piedi, col suo schema". Il settantacinquenne, guida dei neroverdi d'Emilia, non le manda a dire e quel "parleremo del futuro" sa molto di un voler rimandare l'addio, un pro forma prima di salutarsi definitivamente. L'andamento stagionale è stato ondivago, disastroso prima con Christian Bucchi e una continua salita-discesa con Iachini prima di lasciare l'incubo retrocessione. Non è bastata, non basterà. Tifoso rossonero doc, Squinzi non sarà Berlusconi ma ama i tecnici che abbiano la sua stessa idea e filosofia di calcio. Per questo rimpiange il 4-3-3 di Di Francesco, come detto oggi a La Gazzetta dello Sport a chiare lettere, e da un tecnico che possa e sappia fare questo schema senza indugi e problemi ripartirà. Come Roberto De Zerbi.