Samassekou: "Dimentichiamo il 3-0 di Napoli, dobbiamo provarci"

© foto di Federico Gaetano

Diadie Samassekou, giocatore del Salisburgo, ha parlato cosi al sito ufficiale in vista del match contro il Napoli: "Sfortunatamente non abbiamo mostrato la nostra vera faccia all'andata. Alcune cose non hanno funzionato come sempre. Anche se il risultato da ribaltare non è dei migliori, vogliamo regalare ai nostri tifosi una grande partita. Non ci importa del risultato a Napoli, ci proveremo. Sappiamo tutto può succedere nel calcio. Ma sarà molto difficile, ovviamente".