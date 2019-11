L’ottimo avvio di stagione di Alessio Di Massimo, esterno sinistro classe ‘96 , con la maglia della Sambenedettese non è passato inosservato agli occhi di alcuni club di Serie A. Secondo Il Centro il calciatore, autore di due gol e 4 assist in 11 presenze, sarebbe infatti finito nel mirino di SPAL, Bologna e Cagliari pronte ad accontentare le richieste del club marchigiano (500mila euro) per il suo cartellino. Un’operazione che farebbe felice anche il Pescara che detiene il 50% della futura rivendita del giocatore.