Sammarco e Paganini trascinano il Frosinone: 2-0 al Sassuolo dopo 45'

© foto di Federico Gaetano

Un solo obiettivo per il Frosinone: vincere per continuare a sperare almeno matematicamente nella salvezza. Poche, pochissime ambizioni invece per il Sassuolo, già salvo e troppo lontano dall'Europa nonostante la vittoria di Firenze. Non stupisce quindi che i ciociari abbiano chiuso il primo tempo della gara del Mapei, valida per il 35° turno di Serie A, in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Sammarco e Paganini, l'unico modo per restare agganciati a un treno che sembrava ormai irraggiungibile.

PRONTI-VIA, FROSINONE AVANTI - Avvio interessante della compagine di mister De Zerbi, che nonostante il terreno bagnato prova subito a impostare il suo consueto giro-palla. Eppure, la partita si sblocca al primo tiro in porta del Frosinone: ci pensa Paolo Sammarco, che al 7' batte Consigli con un rasoterra imprendibile da fuori area. La reazione del Sassuolo non tarda ad arrivare, Sensi protesta per un atterramento in area dopo un contatto con Ariaudo al 17', ma il possesso palla continuato di Matri e compagni per almeno altri quindici minuti non sfocia in nessun tiro in porta.

PALO DI BERARDI - L'occasione più grande per i neroverdi, sotto una pioggia sempre più intensa, arriva così da uno svarione difensivo del Sassuolo. Minuto 26, gran palla in profondità per Berardi, che calcia benissimo ma colpisce il palo interno senza che il pallone si insacchi in rete. Un brivido per la retroguardia di Baroni, che aveva aperto una vera e propria autostrada all'attaccante avversario.

RADDOPPIO CIOCIARO - Gol sbagliato, gol subito. La dura legge del calcio torna a mostrare la sua veridicità. Perché, esattamente dieci minuti dopo il palo di Berardi, il Frosinone riesce a trovare l'inatteso raddoppio, ancora una volta nel momento migliore del Sassuolo. Perfetto il colpo di testa di Luca Paganini, che sovrasta Rogerio su un corner dalla destra di Ciano e trafigge l'incolpevole Consigli da distanza ravvicinata per il 2-0 che chiude il primo tempo. Ciociari cinici e a dir poco concreti, neroverdi sfortunati e puniti oltremisura vista la maggior mole di gioco sviluppata.